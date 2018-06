Cagliari, i palombari della Marina Militare a Marina Piccola per la bonifica di un ordigno: neutralizzato il cartuccere di una mina, contenente 300 Kg di esplosivo, impigliato nelle reti di un peschereccio.

Si conclusa, ad opera dei Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare, distaccati presso il locale Nucleo S.D.A.I.  (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi), una delicata operazione, iniziata il 29 maggio scorso, attraverso la quale è stato rimosso e neutralizzato un pericoloso ordigno esplosivo issato a bordo dal M/P Elisabetta Beatrice durante una normale battuta di pesca.

In particolare, il mattino del 29 maggio, il peschereccio aveva trovato tra le reti un manufatto cilindrico riconducibile a parte di un ordigno esplosivo e, per questioni di sicurezza, il natante era stato fatto ormeggiare in una banchina del porticciolo di Marina Piccola di Cagliari, sottoposta ad interdizione da parte della locale Capitaneria di Porto.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari ha richiesto quindi l’intervento urgente degli artificieri del Gruppo Operativo Subacquei di Comsubin che, nel pomeriggio del 29 maggio, hanno raggiunto l’imbarcazione per verificare ed eventualmente rimuovere l’ordigno.

Al termine dell’operazione, il comandante del Nucleo S.D.A.I. di Cagliari, Tenente di Vascello Gabriele Paparo, ha dichiarato: “a causa della situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità , abbiamo raggiunto immediatamente il M/P Elisabetta Beatrice ed abbiamo riscontrato che sulla sua poppa era adagiato un cartuccere di una mina ormeggiata della seconda guerra mondiale con ancora i suoi 300Kg di esplosivo. La prima cosa da fare era quella di ripristinare le condizioni di sicurezza del porto, pertanto lo abbiamo rimosso con la massima cautela e lo abbiamo rimorchiato in una zona di sicurezza individuata dall’Autorità Marittima. Le operazioni tese alla distruzione di questo pericoloso manufatto bellico si sono concluse nella giornata odierna, attendendo le condizioni meteo favorevoli ed applicando le consolidate tecniche tese a preservare l’ecosistema marino. E’ importante raccomandare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti di questo tipo, con forme simili a quelle di un ordigno esplosivo o parti di esso, di non toccarli o manometterli in alcun modo, denunciandone il ritrovamento, il prima possibile, alla locale Capitaneria di Porto o alla più vicina stazione dei Carabinieri”.

Questo intervento rappresenta una delle tante attivitĂ che i Reparti Subacquei della Marina conducono a salvaguardia della pubblica incolumitĂ anche nelle acque interne, come ribadito dal Decreto del Ministero della Difesa del 28 febbraio 2017, svolgendo operazioni subacquee ad alto rischio volte a ripristinare le condizioni di sicurezza della balneabilitĂ e della navigazione.

Lo scorso anno i Palombari della Marina Militare hanno recuperato e bonificato un totale di 22.000 ordigni esplosivi di origine bellica, mentre dal 1 gennaio 2018 sono già  6.482 i manufatti esplosivi rinvenuti e neutralizzati nei mari, fiumi e laghi italiani, senza contare i 12.961 proiettili di calibro inferiore ai 12,7 mm e 12 ordigni a caricamento speciale.

Ultima modifica: 7 giugno 2018