Cagliari, operatori Aias in guerra totale: “Resteremo accampati sotto la Regione anche a Natale”

di Paolo Rapeanu

La battaglia di una parte degli operatori dell’Aias va avanti: “Il presidio non si scioglie, continueremo a restare qui nelle tende anche a Natale, se serve”. C’è stato un incontro tra sindacalisti e politici regionali, e le risposte arrivate non hanno contribuito a stemperare gli animi: “Gli otto milioni di euro di debito saranno pagati, ma non prima di febbraio”, denunciano Css e Ugl, “la nuova società pensata da Pigliaru e Arru non ha né capo né coda. Noi da qui non ci muoviamo, dopo i guerrieri della prima notte in serata ne arriveranno altri”. Il riferimento è ai lavoratori che hanno dormito un tenda sotto il palazzo del Consiglio regionale.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018