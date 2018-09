Cagliari, Openjobmetis ricerca e seleziona 150 addetti al Customer Service

Openjobmetis, unica agenzia per il lavoro italiana quotata in Borsa, ricerca e seleziona 150 addetti alla Customer Service per un’importante azienda specializzata nell’assistenza clienti a Cagliari. La ricerca e selezione dei candidati sarà effettuata dai professionisti di Openjobmetis della filiale del capoluogo sardo, una delle 130 presenti in Italia.

I requisiti richiesti che accompagnano il¬†diploma¬†sono un‚Äôottima¬†padronanza degli strumenti informatici, la¬†conoscenza della lingua inglese, la¬†flessibilit√† oraria¬†e la¬†disponibilit√† immediata all’inserimento. Con turni di lavoro e riposi a rotazione, da luned√¨ a domenica, dalle 6 alle 24. I candidati avranno la possibilit√† di partecipare a unpercorso di formazione gratuito, propedeutico all’attivit√† lavorativa, della durata di due settimane. Al termine del quale verranno assunti con un contratto a tempo determinato in somministrazione, con possibilit√† di proroga e successivo inserimento a tempo indeterminato.

Per avere maggiori informazioni e inviare la propria candidatura, accedere al sito¬†www.openjobmetis.it¬†e rispondere all‚Äôannuncio pubblicato nella sezione ‚ÄúCandidati‚ÄĚ.

