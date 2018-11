Una fortissima puzza di gasolio, quella sentita da tutti i condomini residenti in una palazzina di via Siviglia, a Cagliari. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco. La causa del tanfo, insopportabile, dovuta a una perdita in una cisterna condominiale che alimenta la caldaia. I pompieri hanno subito messo in sicurezza l’area ed hanno vietato l’utilizzo dell’ascensore.

Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Ultima modifica: 29 novembre 2018