Cagliari, offresi lavoro

Azienda Edile consolidata sul territorio di Cagliari apre piano assunzioni

La ditta specializzata in interventi senza ponteggi mette a disposizione 3 posti per operai edili . Richiesti anche 2 tecnici consulenti commerciali, preferibilmente geometri, architetti o ingegneri.

Azienda di respiro nazionale con sede a Cagliari da più di due anni, e che conta già diverse squadre operative sul campo, apre le selezioni per ulteriori 3 muratori da formare per poter operare su fune. L’azienda si occupa di edilizia sugli esterni degli edifici senza utilizzo di ponteggi o scale aeree ma esclusivamente con l’innovativa tecnica della doppia fune che l’ha portata ad essere l’azienda leader nel settore a livello europeo contando più di 50 sedi a livello nazionale.

Si cercano MURATORI esperti, agili per lavori su fune, da avviare alla posizione di CAPI SQUADRA per eseguire opere di ristrutturazione di ESTERNI su fune, lavori di finiture, impermeabilizzazioni, cappotti termici, opere di lattoneria.

Età preferibile massimo 38 anni.

OFFERTA DI VALORE: contratto di assunzione a tempo pieno volto all’indeterminato, formazione, sicurezza sul lavoro, piano di crescita, premi produzione.

REQUISITI: esperienza pluriennale nel campo dell’edilizia riguardante lavori di ristrutturazione, muratura, impermeabilizzazioni, coperture; agilità e ottima padronanza della lingua italiana.

Se si è muratori preparati ma non si ha ancora il patentino su fune,l’azienda può indirizzare ad Enti autorizzati che rilasciano l’attestato a seguito di un corso specifico.

Per quanto rigarda i TECNICI COMMERCIALI, invece, l’azienda ricerca figure da inserire in organico per redigere offerte tecniche e relazionarsi con clienti sul territorio dell’area metropolitana di Cagliari.

OFFERTA: fisso al raggiungimento di obiettivi + provvigioni.

PER RISPONDERE ALL’ANNUNCIO inviare curriculum ed eventuale lettera motivazionale a:Â infocagliari@ ediliziacrobatica.com

