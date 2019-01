Cagliari, nuovo sit-in degli ex lavoratori della raccolta rifiuti sotto il Comune: “Vogliamo risposte”

Continua la protesta degli ex lavoratori dell’appalto dei rifiuti della De Vizia, a Cagliari. Nuovo sit in il 14 gennaio, dalle 8:30, all’ingresso del Municipio in via Roma.

“La manifestazione ha l’obiettivo di cercare di sensibilizzare il Comune, l’ azienda, l’ATI e la popolazione su una serie di lavoratori che da oltre quindi anni, alcuni anche da venti, – dicono – hanno sempre lavorato come precari, tenendoli sotto pressione e con la promessa di un futuro lavorativo stabile”. Promessa, che a quanto pare, non è stata mantenuta.

Ultima modifica: 10 gennaio 2019