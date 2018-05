Cagliari, nuovo look per S.Avendrace: “Maxi parco sportivo e giardino archeologico”

di Paolo Rapeanu

Da rione periferico a “quasi” centrale. Sant’Avendrace cambia volto e, “entro il 2021” – questa la promessa di Comune e Regione – saranno realtà tutta una serie di interventi. Quali? Un nuovo maxi parco sportivo in via San Paolo: campi da calcio, baseball e rugby con, accanto, una nuova area camper e l’ecocentro. In via Po, addio all’ex mattatoio, il suo destino è la demolizione. Al suo posto 140 alloggi per l’housing sociale e, a pochi metri di distanza, ecco anche un parco archeologico, per ammirare e “conservare” i reperti storici di Santa Igia. Sono le tre novità principali, messe nero su bianco dalla firma tra Comune e Regione. I milioni ci sono già, 18, arrivati da Roma col bando periferie.

Spazio anche alle piste ciclabili, confermate in via Sant’Avendrace, mentre da via Santa Gilla spariscono i parcheggi, ma l’intento è di recuperarli con un multipiano.

Ultima modifica: 24 maggio 2018