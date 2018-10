Nuovo Avviso di Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi a Cagliari. Tutta la Sardegna sarà ancora interessata dal maltempo e per questo motivo il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un nuovo Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla) valido dalla mezzanotte di oggi, sabato 5 ottobre, fino alla mezzanotte di domani.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018