Cagliari, nuovi negozi all’Auchan di Santa Gilla: la Regione frena

di Ennio Neri

Frenata sull’ingrandimento dell’Auchan di Santa Gilla. Su proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano sarà sottoposto all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la richiesta di ampliamento del centro commerciale davanti alla laguna.

L’edificio contiene circa 50 negozi ed un ipermercato e ora la ditta Gallerie Commerciali Sardegna ha rilevato la necessità di apportare modifiche in ampliamento della galleria negozi a completamento dell’angolo sud dell’edificio.

Il progetto prevede un blocco nuovo di zecca (4 mila metri cubi in più) al posto del cortiletto davanti all’ingresso sud (l’accesso al Mc Donald’s) capace di ospitare altri negozi (mille metri quadrati circa di superficie di vendita distribuiti in 2 piani). Previsti anche centinaia di nuovi posti auto.

Secondo i proponenti, che hanno dato il via all’iter per la realizzazione del progetto, “l’intervento avrà delle ripercussioni positive sull’economia locale in ragione dell’aumentata superficie di vendita pari a 933,42 mq con conseguente incremento dell’offerta commerciale e di posti di lavoro”.

Il contesto è delicatissimo e i vincoli nella zona sono tanti. C’è il “rischio archeologico: area di massima attenzione” e il “vincolo archeologico”. Inoltre, trovandosi all’interno della fascia dei 300 m dalla linea di battigia della Zona Umida di Santa Gilla, l’area è bene paesaggistico tutelato dal Piano Paesaggistico Regionale e quindi per dare il via all’intervento è necessario prima acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

Il progetto. L’idea è quella di ampliare l’edificio commerciale esistente, in corrispondenza dell’angolo rivolto a sud, dove è attualmente si trova il cortiletto di ingresso alla galleria negozi, per realizzare un nuovo spazio di vendita non alimentare, organizzato autonomamente a piano terreno e al primo piano.

L’attuale ingresso vetrato al centro sarà sostituito dalla vetrina interna, verso la mall, del nuovo negozio e sarà collegato con il primo tramite scala e ascensore idoneo ai disabili. Sul fronte rivolto ad est è prevista la realizzazione di un’aiuola piantumata per salvaguardare la vegetazione presente.

Al primo piano sarà ampliato l’edificio commerciale, per creare uno spazio adibito alla vendita non alimentare. Ma tale ampliamento sarà privo di collegamento diretto con la mall dell’edificio esistente, in quanto addossato alla parete di fondo della grande superficie di vendita attualmente occupata da negozio Hi-Fi. I lavori di ampliamento saranno eseguiti a centro commerciale aperto. Ma i tempi si allungano perché il progetto dovrà attendere l’ok della valutazione di impatto ambientale e poi, eventualmente, la concessione edilizia del Comune di Cagliari.

Ultima modifica: 22 novembre 2018