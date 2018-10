Cagliari, nuova moschea da 200 posti in via XX Settembre: “SarÃ  possibile pregare piÃ¹ comodamente”

L’inaugurazione, salvo imprevisti, avverrà entro il mese di ottobre. In città sta per sorgere una nuova moschea, precisamente al civico 39 di via XX Settembre. Lì, gli operai sono già al lavoro grazie alle offerte raccolte dalla comunità bangladese e da quella pakistana. A capo dell’iniziativa c’è Rabiul “Roby” Islam, 38 anni, da quindici a Cagliari. Gestisce un market nel rione della Marina, ed è lui a confermare la nascita di un nuovo spazio “che sarà aperto a tutti. Sono circa centocinque metri quadri, i posti a disposizione sono duecento. Per l’apertura contiamo di farcela entro due o tre settimane”, spiega, contattato da Cagliari Online.

A qualche centinaio di metri, in via del Collegio, c’è già uno spazio per pregare: “Troppo piccolo, molti sono costretti a pregare per strada, non ci piace perchè lì devono poter passare le auto e le persone”, osserva il 38enne, nel rimarcare che “il locale in via XX Settembre sarà aperto a tutti”.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018