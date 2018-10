Cagliari, le prime nozze in riva al mare: Marta e Massimo del Nord Italia per il “sì” al Poetto

Sono Marta e Massimo, lei di Brunico in Alto Adige e lui di Monza. Si trasferiranno in città e per le nozze hanno scelto il Poetto. Sono loro i primi a scegliere la spiaggia cagliaritana per sposarsi. Con tanti invitati che, complice la calda giornata di ottobre, hanno assistito alla celebrazione affondando i piedi nudi nella sabbia.

Il matrimonio civile è stato celebrato sabato sulla spiaggia a dieci metri dal bagnasciuga, davanti al chioschetto. “Il Miraggio”, accanto all’Ippodromo, in uno spazio delimitato e allestito da un service coordinato dall’amministrazione comunale.

Un grande arco di fiori davanti al mare, quattro sedie e un tavolo bianco per creare un’atmosfera di grande suggestione.

Oggi sposarsi sulla spiaggia, negli 11 punti appositamente individuati dall’amministrazione comunale, è diventata una possibilità concreta. È così, accanto al tradizionale Palazzo Bacaredda della via Roma ed agli spazi dei Giardini pubblici, del Castello di San Michele, del Lazzaretto, dell’Ex Vetreria, del Palazzo di Città, di Marina Piccola e del Bastione di Saint Remy, la spiaggia del Poetto può essere scelta da chiunque voglia rendere il giorno delle proprie nozze un giorno speciale: la cifra da spendere è 800 euro (denaro necessario per gli allestimenti forniti dall’amministrazione).

Sono 11 i tratti di spiaggia disponibili, dalla Prima Fermata al confine con il litorale di Quartu, nel secondo e nel quarto sabato di ogni mese, al mattino dalle 10,30 alle 12,30, oppure al pomeriggio dalle 16 alle 19.

“Non solo un’accattivante possibilità per i tanti sposi cagliaritani, ma una grande opportunità turistica per il nostro comune, ha sottolineato Danilo Fadda assessore agli Affari generali, e un’opportunità di lavoro per i tanti professionisti che operano nel settore dei matrimoni”.

Il mese prossimo sempre al Poetto verranno celebrate le nozze di due ragazzi irlandesi. Sarà il primo sì di una coppia straniera nella spiaggia cittadina.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018