Cagliari, notte brava in via Premuda: vandali danneggiano auto e cassonetti

Notte brava in via Premuda e in piazza Italo Stagno, nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari. Ignoti, dopo una notte di bagordi hanno deciso di vandalizzare tutto ciò che si sono trovati di fronte: dai cassonetti della spazzatura alle auto in sosta.

“Nella piazza ad ogni ora del giorno e della notte non si perde occasione per disturbare la quiete pubblica, consumare alcolici e droga, sporcare con qualsiasi tipo di rifiuto, siringhe comprese – denuncia un residente, che preferisce restare anonimo-. “Più volte il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine e alle autorità competenti, ma senza nessun risultato. Qualcuno ha addirittura parlato di voler installare delle telecamere, ma ancora non se ne vede neanche l’ombra. Pare di vivere in un quartiere dove l’anarchia è totale e le uniche persone a dovere pagare per tutto sono quelle poche oneste rimaste.

L’appello. “Preghiamo chi di dovere di prendere le giuste misure e precauzioni affinché nella zona possa cambiare qualcosa, prima che i pochi cittadini onesti come me inizino a farsi giustizia da soli, e diventino a loro volta criminali”.

Ultima modifica: 10 giugno 2018