Cagliari, nonnina chiusa in auto chiede aiuto sbattendo la dentiera sui vetri

È rimasta chiusa dentro l’auto. E ha chiesto aiuto ai passanti bussando sui vetri con la dentiera. È successo oggi a Cagliari in via Donizetti. La donna, molto anziana, con qualche problema di salute e con difficoltà nella deambulazione, è stata lasciata in auto dal figlio che doveva sottoporsi a una visita cardiologica. Dopo un po’ si è spaventata e ha chiesto aiuto, anche sbattendo la dentiera sui vetri della macchina. Sul posto è arrivata la polizia e un’ambulanza del 118. Ma dopo un po’ è arrivato il figlio che ha calmato la donna che è stata visitata. I due sono tornati a casa dopo la disavventura.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018