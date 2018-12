Cagliari, niente luminarie sulla basilica di Bonaria: “Sarà un Natale al buio”

La cascata di luci bianche e di alberelli di Natale che, l’anno scorso, hanno “acceso” la facciata della basilica di Bonaria? Per il Natale 2018 non ci sarà. Tutto spento, tutto al buio: addio ai tanti sardi – ma anche turisti – che si scattano le foto ricordo con alle spalle tutta la “bellezza natalizia” con l’aggiunta anche dei maxi alberi, sempre luminosi. Il movito? Il privato che ha generosamente donato i led, quest’anno, “per motivi economici, non potrà. Si tratta di Ignazio Spiga, titolare della Imeco di Senorbì, ci ha avvisato che non sarà possibile ripetere il bellissimo gesto” spiega, confermando la notizia, padre Giovannino Tolu, rettore della basilica.

“È un immenso dispiacere, tantissime persone scattavano fotografie e, tra i fedeli, c’è sicuramente tristezza. La nostra chiesa è un bene di tutti i cagliaritani e sardi”, osserva Padre Tolu, che chiede una mano di aiuto “all’amministrazione comunale. Se il privato non può più, perché non potrebbe intervenire il settore pubblico? Siamo uno dei simboli di Cagliari”.

