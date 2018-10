“Sono almeno una decina di giorni che non si vede un netturbino in via Cornalias, nel tratto tra via Quirra e via Cadello. Questa strada è molto trafficata, non è possibile che non si vedano operatori per cosi tanto tempo”. E’ la denuncia di un residente che invia a Cagliari Online le foto della strada letamaio, inequivocabili. “A ciò si aggiunge anche la gente di passaggio butta di tutto per terram compresi sacchetti di indifferenziato”. (f.m)

