Nella cantina di casa nascondeva all’interno di un borsone, un fucile da caccia calibro 12 (risultato rubato da un’abitazione a Elmas lo scorso 8 dicembre 2011 ), e 45 cartucce calibro 12. E’ finito così nei guai A.A., 36 anni, tratto in arresto ieri in tarda serata dopo un’attività di osservazione, dai carabinieri della compagnia di Cagliari, per il reato di detenzione abusiva di armi e ricettazione.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019