Cagliari, nel giorno di Maran la sorpresa: Diego Lopez Ã¨ il nuovo allenatore del Penarol

Nella notte dall’Uruguay rimbalza la notizia: Diego Lopez è il nuovo allenatore del Penarol, la principale squadra dell’Uruguay di Montevideo tanto cara anche a un altro ex allenatore del Cagliari, Oscar Washington Tabarez. Lopez è stato designato nuovo dt e sarà presentato ai tifosi del Penarol il 9 giugno alle 12,30 allo stadio del Penarol. La notizia arriva nel giorno stesso della firma di Rolando Maran al cagliari, contratto biennale per due anni per l’ex Chievo che non sembra però scaldare il cuore dei tifosi.

Ultima modifica: 8 giugno 2018