Cagliari, nel Corso i commercianti fanno colletta per i fiori: “Li annaffiamo nel deserto”

Piazza Yenne e il tratto di Corso Vittorio che va da via Sassari fino a via Caprera sembrano distanti mille chilometri, almeno stando ai continui sos dei commercianti. La nuova strada pedonale non piace alla maggioranza di chi ha un’attività, e l’ultima iniziativa imbastita dai privati è l’acquisto di decine di vasi di fiori – prevalentemente ortensie – per dare un tocco di colore a una via che, a detta loro, “è ben lontana dalla resurrezione”. Dieci euro a testa, a un respiro da un’estate nella quale il Comune non ha ancora previsto nessun evento. Ma, prima del divertimento, la lista delle “urgenze” è bella lunga: panchine, posacenere e, magari, almeno un piccolo bus elettrico che transiti dove, fino a qualche anno fa, passavano automobili, taxi e pullman.

“Il Comune si è dimenticato di questa parte del Corso Vittorio, cerchiamo di sopravvivere facendo il possibile, anche comprando i fiori per ravvivarlo”, dice Luca Iorio, gioielliere e promotore dell’iniziativa. “Come gli altri anni offro le sedie ai signori stanchi che arrivano sin qui e che non trovano nemmeno una panchina”. Fiori anche fuori dal negozio di stoffe di Francesco Iervolino: “Manca qualunque arredo urbano, siamo abbandonati, non si capisce nemmeno se i lavori sono terminati, qui si continua a soffrire. La strada non è ancora viva e vissuta dalla gente. Perché per l’estate il Comune non organizza nessun evento?”. Antonello Olianas, 54 anni, da trenta vende caffè e paste in uno dei bar più antichi del Corso: “I miei affari sono calati, non si sa come il Comune vuole continuare a trasformare il Corso, è tutto ancora campato in aria. Stiamo cercando di salvarci da soli”. Voce fuori dal coro è quella di Ornella Porcedda, titolare di un negozio di abbigliamento femminile: “I fiori abbelliscono e danno un tocco di primavera, per la prima volta arrivano i turisti delle crociere. . È un nostro modo di contribuire nei confronti del Comune che ci ha rifatto la strada nuova, pian piano ci risveglieremo, commercialmente, anche noi. Sono sicura che, pian piano, arriveranno anche i complementi d’arredo come posacenere, cestini per l’immondezza e fioriere”.

