Cagliari, nel Corso c’Ã¨ una “polla” che impedisce anche i tavolini: “Il Comune? Se ne frega”

Nel Corso Vittorio Emanuele , tirato a lucido, come si è soliti dire quando si è fatto qualcosa di nuovo, all’altezza del numero civico 232, c’è una bella “polla” che, da alcuni mesi, è la “delizia” di residenti e passanti e il tormento di quei ristoratori che vorrebbero mettere i loro tavolini. Detta così, mi riporta alla memoria, una notizia curiosa pubblicata tanti anni fa da L’Unione Sarda nelle pagine che, come tutti gli anni, riservava e riserva agli esami di maturità.

La curiosità era questa, credo che i vecchi cronisti de L’Unione la ricorderanno: uno studente liceale maturando nello svolgere il tema di italiano, aveva scambiato la “polla”, parola inserita nel testo di una poesia che era fra i temi assegnati, come la femmina del “pollo”, non già come una “polla d’acqua pura” che sgorgava da una sorgente incontaminata. Non vorrei che anche i tecnici dell’acquedotto che curano la rete idrica cittadina, scambiassero la “polla” d’acqua che sgorga ininterrottamente vicino ad un pozzetto di distribuzione all’altezza, appunto, del numero civico 232 del Corso Vittorio Emanuele, come la femmina di un “pollo”, come aveva fatto l’ingenuo maturando, ovvero una gallina che delizia residenti e viandanti di una strada, come quella del Corso, appena rimessa a nuovo anche nell’intera rete idrica. Insomma, se così è l’inizio, come sarà in futuro ? ci si chiede.

Certo, non siamo tutti ingegneri, come ci aveva ammonito un ingegnere vero del Comune, però mi sia lecito almeno dubitare del lavoro fatto. Eppure, in questi ultimi mesi, Amministratori e dirigenti comunali sono transitati molte volte in questo tratto di strada. Ma, si saranno posti l’interrogativo del perchè c’è questa ” polla ” che sgorga ininterrottamente, tanto che si è formato anche del limo, a testimoniare il tempo trascorso ? Cosa hanno fatto, almeno per soddisfare la propria curiosità ? Noi abbiamo una risposta certa: gliene frega men di meno.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 2 settembre 2018