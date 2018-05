Cagliari, nel Corso auto parcheggiate nel varco per le ambulanze: “E se dovessero servirvi?”

Il cartello è grande e con poche ma chiare parole: “Varco accesso ambulanza, lasciare libero”. All’incrocio tra via Sassari e il Corso Vittorio off limits per le automobili, l’unico spazio per far passare i mezzi dei soccorritori è “perennemente bloccato” dalle automobili parcheggiate. Sono solo cinque metri, ma in una zona dove la fame di parcheggi è tantissima, c’è chi arriva addirittura a lasciare la macchina davanti a quel varco “indispensabile” in caso di emergenza. E non è la prima volta, anzi. Ogni giorno, così nota più di un commerciante, il parcheggio selvaggio colpisce anche quello spazio riservato alle ambulanze.

“È vergognoso, la cafonaggine e la maleducazione di certi automobilisti la fanno da padrone”, dice Luca Iorio, storico gioielliere del Corso Vittorio, che ha pubblicato foto e video sulla pagina Fb “Nuovo Corso Vittorio Emanuele. La via Notturna senza negozi”. Anche lui conferma di assistere, ogni giorno, a questo spettacolo dell’inciviltà: “Il varco per le ambulanze è perennemente occupato. E se dovesse servire a voi?”, chiede polemico Iorio, e quel “voi” è dedicato proprio ai proprietari delle automobili parcheggiate in divieto. “Vanno puniti in maniera magistrale”.

