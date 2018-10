Cagliari nel caos, tutti imbottigliati nel traffico dopo i danni all’Asse Mediano

Sos traffico a Cagliari, lunghe code di automobili da Pirri sino a viale Marconi. Centinaia di automobilisti sono imbottigliati e si procede a passo d’uomo per molti chilometri. Fatale il guasto di un giunto nell’Asse Mediano, all’altezza di via dei Valenzani. Un problema che fa il paio con il restringimento della carreggiata in prossimitĂ dello svincolo per il viale Marconi. Risultato: tutti in coda e tutti alla ricerca di strade alternative, ma senza successo.

Sono tantissime le fotografie spedite dai lettori e dalle lettrici di Cagliari Online alla nostra redazione: “Stiamo vivendo un incubo, è impossibile pure fare manovra per svoltare in qualunque stradina. Zedda, noi stasera come facciamo per tornare a casa”, scrive Attilio P., 41enne imbottigliato all’altezza della rotonda di via Sarpi, in direzione viale Marconi.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018