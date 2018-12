Cagliari nel 1960 coi sacchi dei rifiuti, nel 2018 ecco i mastelli: prima saliva il netturbino, ora scendiamo noi..

Anni ed anni a pensarci, a programmare, ad appaltare e in giorni di festa ci rifletti. Sessant’anni dopo quali sono le differenze? Prima sarebbero state utili le ascensori e ora le ditte di raccolta e pulizia condominiali a pagamento. Nella foto due vie di Cagliari con i sacchi della spazzatura allineati, anni 60 del secolo scorso quando il netturbino saliva ai piani con questi sacchi; oggi per svuotare i contenitori dei rifiuti scendiamo, scendiamo ed accumuliamo come si vede sempre nell’immagine del portone di via San Giovanni dove abitano 47 famiglie e non tutte erano in città. Mastelli per tutti e poi forse diminuirà la tassa.

Gianfranco Carboni

Ultima modifica: 26 dicembre 2018