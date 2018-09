Cagliari, nascondono al fisco ricavi per 100mila euro: due persone nei guai

Contrasto all’evasione fiscale, sottratti al fisco ricavi per quasi 100mila euro.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno concluso due specifici interventi mirati alla verifica del corretto assolvimento, da parte dei contribuenti ispezionati, degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P.

Gli interventi, entrambi effettuati nei confronti di due contribuenti del capoluogo operanti nel settore dell’intrattenimento, hanno portato i Finanzieri ad accertare, a conclusione delle verifiche, l’ulteriore occultamento di ricavi, in un caso per un valore di 10.500 € e nell’altro per 87.657 €, con una conseguente evasione I.V.A., rispettivamente, di € 2.205 e 18.596 €.

 L’emersione di questa ulteriore evasione è scaturita a seguito dell’esecuzione di indagini finanziarie, strumento investigativo utilizzato dal Corpo per acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti intrattenuti dal soggetto verificato con le Banche, le Poste o con qualsiasi Istituto finanziario, al fine di far emergere componenti reddituali imputabili al destinatario dei controlli e da questo non dichiarate.

Ultima modifica: 29 settembre 2018