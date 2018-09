Cagliari, nasce un grande ristorante nel cuore di Santa Chiara e piazza Yenne: il mercato chiude per un mese

Cagliari, nasce un grande “ristorante” nel cuore di santa Chiara: il mercato chiude per un mese. Trenta giorni di stop per il mercato di Santa Chiara Da lunedì 24 settembre il Mercato civico di Santa Chiara rimarrà chiuso, presumibilmente per circa un mese, per consentire i lavori di realizzazione, nell’area centrale, di un pubblico esercizio con vocazione turistica e valorizzazione della cucina locale. La decisione era stata del Comune: nascerà una grande area food.

Addio al vecchio mercato di Santa Chiara, fatto solo di box – pochi, una decina – di carne, pesce, frutta, verdura e vino. Il bando per i lavori che, nei fatti, vedranno sorgere un ristorante all’interno della struttura, è stato aggiudicato. E, nelle prossime settimane, inizierà il cantiere. Impossibile continuare a vendere “al chiuso”, e allora ecco la svolta partorita dal Comune: tutti “all’aperto” in piazza Yenne. O quasi. Sì, perché i boxisti potranno contare sulle casette in legno utilizzate negli ultimi periodi natalizi. Così, i cagliaritani e i turisti potranno fare un giro nella centralissima piazza cittadina e, eventualmente, andare via con due etti di carne o quattro spigole e, soprattutto i vacanzieri, con una bottiglia di buon vino sardo o una confezione di bottarga.

Il Comune dovrebbe garantire ai concessionari l’allaccio dell’energia elettrica. La voce che circola tra i box è di un affitto mensile “di circa 1000 euro”. Non proprio uno stallo regalato, insomma, per quanto temporaneo (i lavori non dovrebbero durare più di un mese, salvo imprevisti). E loro, i commercianti – storici e nuovi – si dividono: c’è chi vede di buon occhio il futuro nuovo mercato di Santa Chiara votato alla gastronomia e al turismo e chi quasi “maledice” il trasferimento, seppur a tempo

Ultima modifica: 20 settembre 2018