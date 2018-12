Cagliari-Napoli, Maran punta su Farias e Joao Pedro in attacco: dalle 19,45 diretta su Sintony con i tifosi rossoblÃ¹

Cagliari-Napoli, Maran punta su Farias e Joao Pedro in attacco: dalle 19,45 diretta su Sintony con i tifosi rossoblù. Sorprese nella formazione del Cagliari contro il Napoli, fischio d’inizio alle 18: Maran lascia in panchina Cerri e Sau e punta sul tandem brasiliano. A centrocampo Bradaric e Faragò con Barella, in difesa Klavan e Romagna con Padoin esterno. Nel Napoli formazione sperimentale con Milik punta, affiancato da Ruiz e Ounas. Fuori a sorpresa Insigne, Maertens e Callejon.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018