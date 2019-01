Mauro Arippa ha 52 anni e vende frutta e verdura per strada, in via Sant’Alenixedda. Non ha nessuna autorizzazione, “s√¨, lo ammetto”, e la settimana scorsa si √® visto staccare una multa “da cinquemila euro. Non √® la prima, ne ho prese almeno un’altra ventina e, ai tempi delle lire, arrivo a un totale di cinquanta”. Pagate? “Mai, sono cifre impossibili. Faccio questo lavoro dall’et√† di tredici anni, non mi sono mai messo in regola perch√® ti danno autorizzazioni per lavorare in posti dove non c’√® nessuno, qui almeno ci sono persone”, spiega Arippa.

“Ho una moglie che fa le pulizie e guadagna seicento euro al mese, un figlio di quattro anni e mezzo e un affitto mensile da pagare di 350 euro. Sommando le spese per la luce, per l’acqua e per altro le uscite sono superiori alle entrate. A chi fa una rapina, processo e arresto a parte, non gli fanno mica una multa da cinquemila euro. A chi come me si arrangia cos√¨ e non ruba, invece s√¨, e ci viene sequestrata pura la merce regolarmente acquistata al mercato all’ingrosso”.

