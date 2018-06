Cagliari, a Mulinu Becciu rinasce il centro di quartiere: “Ragazzi e famiglie meno soli”

Taglio del nastro, dopo le polemiche degli ultimi mesi – legate al “siluramento” di Area 3 – per il nuovo spazio sociale nel rione popolare di Mulinu Becciu, in via Carpaccio. “Io Centro-Officina di idee”, questo il nome della nuova realtà. Dietro c’è la regia del Comune, che ha affidato l’area a due associazioni, Alfabeto e Isola verde, entrambe racchiuse nel consorzio “Network etico”. Dalle attività svolte insieme a ragazzi tra i 5 e i 17 anni, passando per gruppi di confronto diretti da pedagogisti e psicologi insieme alle famiglie, fino ad arrivare ad attività di svago per gli anziani del rione: questi i cardini della nuova realtà.

Presente all’inaugurazione l’assessore comunale alle Politiche sociali, Nando Secchi, che nei fatti ha benedetto “il nuovo corso di un centro importantissimo per un rione che sta cambiando volto”. Il centro è aperto tutte le mattine d’estate e, il martedì, anche di pomeriggio.

