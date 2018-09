Malamovida a Cagliari: guerra a tavolini selvaggi e alcolici in orario proibito

Malamovida, polizia municipale in azione nel centro storico della città. I controlli nelle notti tra venerdì e sabato (6 locali a Castello, tutti in regola) e tra sabato e domenica (Marina). Qui solo un locale su 11 è stato sanzionato per occupazione doppia rispetto a quella concessa e per mancanza di listino prezzi. Mentre un altro esercizio si è visto comminare una sanzione per erogazione di bevande alcoliche in orario vietato. Verrà segnalato al Servizio delle attività produttive per l’eventuale provvedimento di chiusura e all’ufficio tributi comunale per il recupero del tributo evaso sull’occupazione effettuata.

Secondo la polizia municipale i controlli iniziano a dare i loro frutti e la maggior parte dei commercianti rispetta il Regolamento sulle occupazioni del suolo ed al controllo sono risultati perfettamente allineati con le concessioni.

Ultima modifica: 16 settembre 2018