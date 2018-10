Non ne possono più del baccano della movida del fine settimana gli abitanti di Stampace e denunciano la situazione diventata ormai non più tollerabile. “Alle due del mattino di sabato tantissime persone in strada senza nessun rispetto per chi dorme, nessuno che controlla- denunciano inviando un video alla redazione. Addirittura un’ambulanza bloccata a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta”.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018