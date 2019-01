Cagliari, rivoluzione a Monte Claro: in arrivo la pista ciclabile dentro il parco

In bici a Monte Claro. Nel parco cagliaritano arrivano le piste ciclabili e le scuole della zona saranno così messe in relazione col grande spazio verde e la biblioteca provinciale.

C’è l’ok della Città metropolitana: ora i tecnici dovranno definire il progetto nel dettaglio. La pista ciclabile avrà come fine quello di collegare l’area della cittadella sanitaria di via Romagna e dei poli scolastici di viale Ciusa, via Romagna e via Liguria (“Leonardo” e “Pacinotti”) con via Mattei e via Cadello e l’area del parcheggio limitrofo alle aree sportive. La pista si dovrà integrare con i percorsi esistenti per garantire la maggiore fruizione del parco ed allo stesso tempo dovrà essere progettata in continuità con la rete ciclabile esistente del Comune di Cagliari (via Is Mirrionis).

L’idea è quella di permettere ai ciclisti di trovare all’interno del parco un importante “bypass urbano” e gli stessi studenti o fruitori delle strutture esistenti, potrebbero raggiungere il complesso bibliotecario della Villa Clara e delle ex stalle mediante biciclette, dotate di pedalata assistita, “immersi in un contesto di pregio naturalistico e culturalmente appetibile”. La localizzazione della pista ciclabile potrebbe pertanto lambire internamente le strutture di maggiore rilievo (Biblioteche, Sala Polifunzionale, Teatro, parcheggi), costeggiare l’area lungo il perimetro del confine degli uffici della Città Metropolitana di Cagliari, fino a riconnettersi con la zona dei campi sportivi. Il tracciato dovrà necessariamente avere una pendenza tale da poter essere percorso agevolmente a piedi o con mezzi, a pedalata manuale o assistita.

Tra gli altri interventi previsti il rifacimento del piazzale davanti alla biblioteca di Monte Claro, la realizzazione della rete di illuminazione pubblica, nel piazzale e lungo il nuovo tratto di pista ciclabile e la fornitura di bici elettriche a pedalata assistita.

Ultima modifica: 14 gennaio 2019