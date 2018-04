Cagliari, montaggio delle tribune per Sant’Efisio: chiuso il Largo Carlo Felice

Per poter procedere al montaggio della tribuna n. 5 in occasione della “362ma Festa di Sant’Efisio”, dalle ore 13 di oggi 25 aprile, il tratto del largo Carlo Felice ricompreso tra la via Roma Portici e il lungomare 11 settembre 2011 (via Roma lato mare) verrà chiuso al traffico veicolare.

Pertanto i veicoli provenienti dal largo C. Felice non potranno proseguire diritti ma dovranno svoltare esclusivamente o alla propria destra in direzione via Sassari o alla propria sinistra in direzione piazza Amendola mentre i veicoli (compresi i mezzi pubblici) che transitano nella via Roma in direzione piazza Amendola, una volta giunti all’incrocio con il Largo non potranno svoltare a destra ma dovranno esclusivamente proseguire diritti verso la piazza Amendola ovvero svoltare alla propria sinistra verso il Largo.

Nulla cambia per i veicoli provenienti dalla corsia centrale della via Roma (giardinetti) e per i mezzi pubblici che percorrono la corsia centrale a loro riservata per le direzioni piazza Matteotti o largo C. Felice. La Polizia Municipale cercherà di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

Sempre per il montaggio delle tribune riduzioni della carreggiata anche in via Roma fronte Municipio, via Sassari lato piazza Matteotti e piazza del Carmine lato poste.

Ultima modifica: 25 aprile 2018