Cagliari, modifiche al traffico per la ristrutturazione della Chiesa di Sant’Eulalia

I lavori di ristrutturazione della copertura della Chiesa di Sant’Eulalia costringeranno la ditta incaricata ad occupare la sede stradale con una conseguente limitazione del traffico nelle strade adiacenti per il giorno venerdì 8 giugno. Pertanto, nella via Dei Pisani, nel vico Del Collegio, nella via Sant’Eulalia e nella via Cavour, dalle 8 alle 18 dell’8 giugno saranno in vigore le seguenti prescrizioni: l’istituzione del divieto di transito nel vico Del Collegio, nella via Del Collegio e nella via Dei Pisani; l’istituzione della direzione obbligatoria di svolta a destra nella piazzetta Dettori in direzione della via Sant’Eulalia e transito in deroga all’istituzione dell’Area Pedonale nella via Cavour;l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, nella via Dei Pisani, su ambo i lati, nel tratto interessato dai lavori, nel vico Del Collegio, su ambo i lati nel tratto compreso tra via Dei Pisani e via Del Collegio.

I divieti non operano nei confronti dei mezzi dell’impresa che svolgerà i lavori.