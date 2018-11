Cagliari, minacce di morte in stile voodoo a Alessia Littarru: “Choc nel giorno del mio compleanno”

Un compleanno, il quarantottesimo, che ricorderà , purtroppo, a lungo, Alessia Littarru. La “mamma” di Primavera Sulcitana, InvitaS, villaggio di Babbo Natale e tanti altri eventi di successo ha ricevuto quella che, decisamente, sembra essere una minaccia di morte. Una sua fotografia, due candele accese, un bambolotto con diversi spilloni conficcati all’altezza del cuore e un pentacolo rovesciato, quest’ultimo un simbolo che richiama a pratiche sataniche. Un “minestrone” di simboli uniti da un abbastanza chiaro ed unico denominatore: “Un messaggio di morte. La fotografia mi è arrivata in ufficio tramite una normale lettera francobollata”, racconta, in esclusiva a Cagliari Online, Alessia Littarru. “Come ho visto l’immagine sono rimasta impietrita per qualche istante, ho subito avvisato mio marito Ivan e abbiamo contattato i nostri avvocati, che presenteranno una denuncia in procura contro ignoti”.

La Littarru, nonostante lo choc causato dal ricevere un messaggio tutt’altro che benaugurante, sta cercando di non perdersi d’animo: “I tantissimi auguri di buon compleanno ricevuti sin dalla mattina presto sono una ‘medicina’ naturale per riprendersi da simili gesti. Invito chiunque riceva questa tipologia di minacce a denunciare immediatamente alle Forze dell’ordine, è l’unico modo utile e serio per essere tutelati”.

Ultima modifica: 29 novembre 2018