Cagliari-Milan 1-0, vola la squadra di Maran: al triplice fischio linea ai tifosi a Radio Sintony. Uno splendido gol di Joao Pedro ha portato in vantaggio i rossoblù in un bellissimo primo tempo dominato dal Cagliari. Clamoroso anche il palo di Barella per un raddoppio sfiorato che ha fatto impazzire lo stadio. Sarà un programma dedicato ai tifosi del Cagliari, che avranno il microfono aperto e la linea in diretta per esprimere a caldo le proprie opinioni subito dopo ogni partita. Potremo esultare, festeggiare e anche criticare: vi aspettiamo!! Potete chiamare per i vostri interventi in diretta allo 070666300 e seguirci anche in diretta Fb sulle pagine di Radio Sintony, Casteddu Online e Blog Cagliari Calcio 1920.

Ultima modifica: 16 settembre 2018