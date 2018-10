Cagliari, mezzo chilo di hashish, marijuana e metadone: coppia in manette a Sant’Elia

Blitz antidroga ieri sera dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo a Sant’Elia; i militari hanno tratto in arresto una coppia di 44 e 43 anni per reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e illegale di munizioni. All’interno del palazzo Gariazzo, i militari hanno fermato prima l’uomo che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di sette boccette di metadone, detenute illegalmente. E’ stata perquisita anche la compagna, successivamente in casa della coppia i carabinieri hanno trovato mezzo chilo di hashish suddivisa in panetti, oltre 20 grammi di marijuana, un coltello ed un paio di forbici utilizzate per il taglio della sostanza, euna cartuccia calibro 12. Sono stati arrestati in regime di domiciliari, in attesa del rito direttissimo.(f.m)

Ultima modifica: 27 ottobre 2018