Addio alla storica birreria di via Portoscalas. La birroteca Merlo Parlante, chiude e si trasferisce nel corso Vittorio Emanuele II. “Lo staff saluta con una grande festa, dopo quasi vent’anni di lavoro le mura di Via Portoscalas 69 per trasferirsi poco più avanti nel Corso Vittorio Emanuele II”. L’appuntamento è per sabato 30 giugno.

Ultima modifica: 1 giugno 2018