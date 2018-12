Cagliari, maxi telone e futuro lounge bar: operai in azione all’hotel Mediterraneo

di Paolo Rapeanu

L’hotel Mediterraneo è pronto per una resurrezione? Questo non si sa: tuttavia, da qualche giorno, gli operai della ditta Poing srl di San Gavino Monreale stanno piazzando dei maxi teloni che sembrano raffigurare il “futuro” di parte dell’hotel. Di sicuro dell’area che ha sempre ospitato il bar, tanto che campeggia la scritta “Lounge Mediterraneo” e poi ci sono, stilizzate, finestre e porte d’ingresso. Alessandro Porru, amministratore unico e direttore tecnico della societĂ , rilascia poche ma pur sempre preziose informazioni: “Nei prossimi giorni piazzeremo il telone anche sul lato dei ponteggi metallici di viale Diaz. Attualmente non è previsto un nostro intervento nella parte della struttura dell’hotel”, spiega Porru, che conferma di essere stato incaricato dell’operazione “dagli attuali proprietari della struttura”.

Le ultimissime notizie legate alla vicenda dell’hotel Mediterraneo risalgono al settembre scorso: il Comune aveva incontrato l’amministratore unico della Reistar, proprietaria della struttura, imponendo, tra l’altro, di svolgere “tutte quelle opere necessarie per mitigare l’impatto visivo attuale della porzione di fabbricato incompiuto, mediante l’apposizione di idonea pannellatura o di teli protettivi che raffigurino l’immagine futura del fabbricato”. Sullo sfondo c’è un contenzioso tra il privato e la ditta esecutrice, motivo che sta bloccando i lavori. Ma adesso, qualcosa, sembra che si stia iniziando a muovere.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018