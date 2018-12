È di “almeno quarantamila euro”, come trapela da fonti interne alla Questura, il bottino della rapina messa a segno stamattina, verso le 7:30, in una tabaccheria di via Bosco Cappuccio a San Michele. Tre banditi, uno dei quali armato, hanno sorpreso il titolare proprio al momento dell’apertura dell’attività commerciale. I delinquenti sono poi fuggiti a tutto gas a bordo di un’automobile. Sull’episodio indagini a tutto campo da parte della polizia.

