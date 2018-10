Cagliari, maxi ponte per ciclisti e pedoni dal porto a Sant’Elia: ok ai lavori

Il progetto esecutivo ha visto la luce circa un anno fa, e adesso è arrivato un tassello fondamentale: l’aggiudicazione dei lavori. Cagliari avrà presto un maxi ponte ciclopedonale che unirà il porto con Sant’Elia, passando per l’area del padiglione Nervi e sul canale di San Bartolomeo (che è proprio il nome del ponte). L’annuncio arriva dal consigliere comunale Pd Marco Benucci, che ripropone anche tutte le immagini, sinora realizzate al computer, che presto però diventeranno realtà, cambiando un’altra zona della città.

“Un altro intervento per favorire la mobilità ciclo-pedonale. La realizzazione del ponte metterà in collegamento la passeggiata del lungomare di Sant’Elia (recentemente qualificato dall’amministrazione comunale) con il lungomare del porto (l’area di pertinenza del padiglione Nervi). L’importo di 450mila euro va ad implementare gli ulteriori interventi fatti dalla nostra amministrazione nel quartiere di Sant’Elia (Parco degli Anelli, Frutteto Condiviso, Lazzaretto, Nuovo Porticciolo per la piccola pesca)”.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018