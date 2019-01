Un fiume d’acqua attraversa borgo Sant’Elia. Sgorga da un marciapiede accanto alla parrocchia di via dei Musicisti da oltre due mesi, levando l’acqua ad alcuni residenti della zona. “E’ da due mesi che abbiamo una perdita d’acqua a borgo Sant’Elia”, scrive Donatella Marras, “e sempre da due mesi stiamo segnalando la perdita ad Abbanoa ma fino ad oggi non sono intervenuti fanno a scarica barile nei confronti del comune di Cagliari, non sappiamo cosa fare”.

Ultima modifica: 4 gennaio 2019