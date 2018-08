Cagliari, maxi perdita idrica a San Benedetto: niente acqua per ore in case e bar

di Paolo Rapeanu

Il sedici agosto scorso una condotta esplosa proprio in via Lai, stavolta all’angolo con via Cocco Ortu. La “maledizione” dell’acqua ritorna a colpire il rione di San Benedetto. Un pozzetto ko, con dentro una parte da sostituire. Gli operai di Abbanoa hanno iniziato a lavorare intorno alle 10 del mattino. Subito chiusi tutti i tubi che garantiscono l’acqua per i tantissimi residenti di molte vie e per i bar.

Le operazioni di ripristino sono destinate ad andare avanti anche nel pomeriggio, l’acqua dovrebbe tornare a sgorgare dai rubinetti non prima delle 16.

Ultima modifica: 28 agosto 2018