Maxi operazione antidroga della polizia. Cocaina, eroina, metadone e hascisc venduti in tre rioni popolari: Is Mirrionis, San Michele e Sant’Elia. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Cagliari e dal servizio centrale operativo, col supporto della direzione centrale per servizi antidroga e coordinate dalla procura, sono iniziate lo scorso mese di luglio. Grazie ad agenti sotto copertura è stato possibile scoprire che alcune abitazioni erano state trasformate in bunker, con portoncini blindati, spioncini elettronici, catene di sicurezza cementate al muro e, in alcuni casi, anche sofisticati sistemi di microtelecamere nel pianerottolo.

“Gli acquisti effettuati dagli agenti sotto copertura, con i ritardati arresti dei responsabili, hanno consentito di avere gli elementi per procedere a 32 arresti: ventiquattro persone sono finite in carcere, otto ai domiciliari”, così si legge nella nota stampa ufficiale diramata dalla questura.

Ecco i nomi degli arrestati, forniti dalla polizia: Tania Perdisci, Fabio Caria, Valeria Uras, Vincenzo Murè, Federico Caboni, Daniele Medda, Massimiliano Frau, Antonio Farris, Giovanni Berosi, Federico Bene, Christian Manca, Salvatore Floris, Gianluca Loi, Ivan Cardia, Angelo Deidda, Francesco Fadda, Manuel Molias, Ugo Floris, Lazzaro Cotza, Sonia Tidu, Giuseppe Floris, Ignazio Scaramuccia, Gilles Mureddu, Fabrizio Manca, Michael Cherbi, Micol Puzzoni, Stefano Cadoni, Luigi Mura, Stefano Garau, Roberto Pireddu, Danilo Serra, Bernardo Fanni.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018