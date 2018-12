Il Comune cambia le regole della sosta fuori dal mercato di San Benedetto mentre lui è in viaggio d’affari a migliaia di chilometri di distanza. Ha il sapore della beffa la denuncia fatta da un ingegnere cagliaritano di Cagliari, Marco Pisano: “Il 20 ottobre scorso sono partito lasciando la mia automobile regolarmente parcheggiata in via Tiziano. Al mio rientro, a dicembre, ho trovato la sorpresa, circa 500 euro di multe da dover pagare solo perché, nel frattempo, il Comune ha deciso che venerdì e sabato noi residenti non possiamo più usufruire degli stalli nell’anello attorno alla struttura. Non ho parenti, le chiavi erano dentro casa, nessuno sarebbe comunque potuto intervenire”, spiega, arrabbiato, Pisano.

“Il problema di queste nuove regole riguarda sia me sia altre centinaia di cagliaritani. Due volte alla settimana devo fare molti giri, spesso sono costretto a parcheggiare la vettura vicino a piazza Giovanni XXIII. Farò sicuramente ricorso per non pagare tutte queste multe, io ho lasciato la mia auto”, rimarca con vigore l’ingegnere, “parcheggiata in maniera lecita e consentita”.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018