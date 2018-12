Cagliari, Massidda: “Strade di Cagliari devastate, anche il largo Carlo Felice. Proprio sotto il Comune”

“Oggi al Comune di Cagliari la maggioranza ha votato contro la mozione della minoranza dove chiedevamo una più e sollecita attenzione ed intervento nei confronti dei marciapiedi e strade della città”. La protesta su facebook è di Piergiorgio Massidda, consigliere comunale del gruppo misto che fa riferimento al no del consiglio comunale ad una mozione dell’opposizione (primo firmatario Lino Bistrussu, Psd’Az) che segnalava i rischi legati alle buche, dossi e sconnessioni delle strade cittadine. Alla mozione allegate foto di numerose strade cittadine in pessime condizioni (via De Gioannis, viale Sant’Avendrace, via Pacinotti, ecc)

“Hanno votato contro perché affermano che Cagliari non abbia questi problemi e che noi siamo dei disfattisti. Ma dove vivono ?”, si domanda Massidda. “Guardate le foto del Largo Carlo Felice, soggiorno della nostra città e dolci a pochi metri dal Comune. Che ne dite ?”

Ultima modifica: 19 dicembre 2018