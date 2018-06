Cagliari, da martedì 26 giugno cambia la viabilità in Piazza Giovanni XXIII

Cambia la viabilità nella zona di piazza Giovanni XXIII: in particolare diventeranno a doppio senso di marcia la via Don Macchioni e il tratto di strada che costeggia la piazza tra la stessa via Don Macchioni e via Sant’Alenixedda, allo sbocco della via Dante.

La nuova viabilità permetterà di alleggerire i flussi di traffico soprattutto in via dei Giudicati e nella prima parte di via Bacaredda e renderà più agevole l’ingresso nel parcheggio in struttura del Parco della Musica, all’inizio di via Sant’Alenixedda.

Nella giornata di martedì 26 giugno gli operai di Cagliari Gestione Strade effettueranno le modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale della zona, mentre la Centrale della Mobilità procederà alla sincronizzazione degli impianti semaforici: al termine dell’intervento, agli automobilisti che costeggiano piazza Giovanni XXIII in direzione via Castiglione sarà consentito anche svoltare a destra in via Don Macchioni. Allo stesso modo, chi percorre via XXVIII Febbraio in direzione piazza Giovanni potrà andare dritto verso via Don Macchioni e costeggiare tutta la piazza sino a via Sant’Alenixedda.

Nelle prime giornate in particolare sarà presente la Polizia Municipale, con l’obiettivo di rendere più semplice l’approccio al nuovo assetto della viabilità in tutta la zona.

Ultima modifica: 23 giugno 2018