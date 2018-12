Cagliari 4 dicembre 2018 celebrazione per Santa Barbara patrona dei VVF e della Marina Militare.

Quest’anno il comando VF di Cagliari ha voluto celebrare la ricorrenza assieme alla marina militare. Dopo la cerimonia di deposizione della corona di alloro ai caduti, svolta nella sede centrale in forma privata, le celebrazioni si sono spostate presso la basilica di Bonaria dove è stata celebrata la santa messa dal vescovo di cagliari S.E. Monsignor Arrigo Miglio. Nella basilica, alla presenza dei vertici dei VVF e della Marina Militare, delle autoritĂ civili e militari e dal personale de Corpo in servizio ed in quiescenza per Santa Barbara patrona dei VVF e della Marina Militare. Quest’anno il comando VF di Cagliari ha voluto celebrare la ricorrenza assieme alla marina militare. Dopo la cerimonia di deposizione della corona di alloro ai caduti, svolta nella sede centrale in forma privata, le celebrazioni si sono spostate presso la basilica di Bonaria dove è stata celebrata la santa messa dal vescovo di Cagliari, Arrigo Miglio. Nella basilica, alla presenza dei vertici dei VVF e della Marina Militare, delle autoritĂ civili e militari del territorio e gremita dal personale del Corpo in servizio ed in quiescenza si è celebrata la santa messa. Al termine della santa messa le celebrazioni sono proseguite separatamente i VVF si sono trasferiti nuovamente nella sede per il previsto saggio ginnico professionale del personale operativo, preceduto da una esibizione della squadra dei “mini vigili”, attesi da un folto pubblico formato da circa 1.000 alunni provenienti dalle scuole della cittĂ metropolitana di Cagliari. Nelle rimesse della sede, per far conoscere le diverse attivitĂ del CNVVF sono state allestite delle aree espositive da parte dei nucleo sommozzatori, NBCR, Nuclei SAPR (droni), SAF (speleo alpino fluviali) e da parte dell’associazione VVF, una mostra fotografica e di cimeli della storia del cnvvf.

Al termine delle esibizioni il comandante ed il dirigente addetto hanno consegnato al personale in quiescenza l’attestato di lodevole servizio prestato nel corpo e, al personale anziano, le croci di anzianitĂ . Al termine della mattinata un rinfresco ha riunito tutti i presenti in un momento conviviale che accompagna i tanti ricordi delle azioni svolte nel corso degli anni di servizio nel CNVVF.

Al termine della messa è stata letta la preghiera del Marinaio e la preghiera del VVF.

Successivamente i Comandanti dei VVF e della Marina Militare e hanno ricordato nel loro messaggi i caduti nell’assolvimento del dovete e tutte le attivitĂ istituzionali portate avanti da introspettivi corpi esposizione TLC e sistemi comunicazione integrati con dedalo e UCL che accompagna i tanti racconti dei ricordi… delle tante azioni svolte nel corso degli anni di servizio.

Evviva Santa Barbara

Ultima modifica: 4 dicembre 2018