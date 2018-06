Cagliari, Maran a peso d’oro: il nuovo tecnico rossoblÃ¹ da 900mila euro all’anno

Cagliari, Maran a peso d’oro: il nuovo tecnico rossoblù potrebbe avere un contratto da ben 900mila euro all’anno, per due anni con opzione sul terzo, nettamente più ricco di quello dei suoi predecessori nell’era Giulini, secondo le indiscrezioni pubblicate sull’Unione Sarda. Un vero e proprio innamoramento del presidente per l’ex mister del Chievo, che gioca un calcio compatto simile a quello di Lopez. Maran ha rescisso il contratto col Chievo e può dunque formare col Cagliari, battuta la concorrenza di Juric nello sprint finale. Giovedì visiterà il centro stampa e firmerà per due anni alla guida del Cagliari. Con lui dal Chievo potrebbe arrivare Castro.

Ultima modifica: 3 giugno 2018