Cagliari, “is caddozzus” della malamovida: Sant’Anna si sveglia tra i rifiuti

Malamovida la notte e cumuli di rifiuti al risveglio. Succede a Stampace. La notte, come tutti i prefestivi, come segnalano gli abitanti di via Azuni, giovanissimi si radunano in cima all’antica scalinata della chiesa di Sant’Anna. Dalle 23 in poi alcool e schiamazzi. E al mattino un disastro: un tappeto di rifiuti che insudicia il monumento. In barba ai cassonetti poco distanti di via Fara.

“La foto non rende bene l’idea dello schifo che ha lasciato l’orda di mentecatti urlanti”, segnala su facebook un residente di via Azuni, “poveri, i tre cassonetti distavano ben 5 metri. Complimenti alla “amministrazione” per i costanti controlli”.

Ultima modifica: 6 maggio 2018