Cagliari, lunedì l’inaugurazione della spazio bimbi e ludoteca all’università

Sarà presentato alla stampa lunedì 3 dicembre alle 10.30 dal Rettore Maria Del Zompo nei locali della Facoltà di Studi umanistici (Polo di Sa Duchessa, via Is Mirrionis 1) il nuovo servizio gratuito “Spazio Bambino / Ludoteca” destinato ai figli degli studenti e delle studentesse e del personale dell’Università di Cagliari. Si tratta di un ulteriore tassello al progetto “Tessera Baby” avviato nel 2015, che già prevede una serie di agevolazioni per studentesse in attesa e studentesse e studenti con figli fino ai 10 anni. Il nuovo servizio consente di lasciare i bambini nelle mani di personale specializzato durante il tempo necessario per seguire le lezioni e sostenere gli esami.