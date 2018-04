Cagliari, Luna Park davanti al Nautico. No del Comune: “E’ grave”

Un luna park davanti al Nautico Buccari in piazza dei Centomila. Davanti a una scuola e a pochi passi dalla Fiera in un’area di proprietà della Regione. E il Comune, che ha ricevuto la richiesta con l’allestimento in corso va su tutte le furie.

La comunicazione, spiega un comunicato di palazzo Bacaredda è arrivata il 25 aprile, “ancora più grave che l’allestimento fosse già in corso, prima dell’invio al Comune della documentazione. Risulta chiaro a tutti come, per quanto temporanea, la presenza del piccolo lunapark abbia ripercussioni sull’attività dell’istituto che si affaccia sulla piazza – come sottolineato dal preside in una nota indirizzata anche al Comune – ma anche sulla viabilità in un periodo in cui lungo la direttrice tra la via Roma e il Poetto si concentrano la Fiera aperta ai visitatori e la preparazione del percorso per la Festa di Sant’Efisio.

È altrettanto chiaro”, prosegue, “che, come per qualunque appuntamento si svolga in città, sia necessario che i tecnici del Comune abbiano la possibilità di effettuare per tempo tutte le valutazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni: ancora di più in un caso come quello in questione, che potrebbe creare non poche complicazioni allo svolgimento delle normali attività cittadine”.

